Gmundner brach beim Eislaufen in Langbathsee ein

Zur Vorsicht hatten die Ebenseer Wasserretter bereits am vergangenen Wochenende aufgerufen. Trotz der Kältewelle war das Eis am Vorderen Langbathsee noch nicht überall dick genug gefroren, um sorgenfrei mit Schlittschuhen darüber zu gleiten. Die Situation hatte sich durch die steigenden Temperaturen noch einmal deutlich verschlechtert. Ein Gmundner bewegte sich deshalb nicht nur sprichwörtlich auf dünnem Eis, als er Donnerstag Nachmittag seine Schlittschuhe schnürte.

Zwei, maximal drei Zentimeter dick war das Eis an jener Stelle, an der der Sportler schließlich ins eiskalte Wasser einbrach. Zuvor war er mit seinen Schlittschuhen fast über den ganzen See gefahren. „Rund 100 Meter vor dem Ufer hat ihn das Eis nicht mehr getragen“, sagt Felix Schilcher von der Ebenseer Wasserrettung.

„Absolut lebensgefährlich“

Der Mann brach ein, konnte sich aber mit einer ungewöhnlichen Methode selbst aus dem rund zwei Meter großen Loch retten: Der Gmundner setzte ein Messer, das er in seiner Hosentasche verwahrt hatte, als Pickel ein, rammte es ins Eis und konnte sich so wieder zurück an die Oberfläche hieven. Die alarmierten Wasserrettungen Ebensee und Traunkirchen mussten nicht mehr eingreifen, auch Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz konnten den befürchteten Großeinsatz absagen. „Um einzelne Menschen tragen zu können, muss das Eis mindestens sechs Zentimeter dick sein. Aktuell ist es absolut lebensgefährlich“, sagt Schilcher.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.