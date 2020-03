Gmundens Toskana-Hotel steht vor der Verwirklichung

Seit Jahrzehnten gibt es in Gmunden Bemühungen, das Kongresszentrum Toscana um ein Hotel zu ergänzen und damit mehr Kongresse an den Traunsee zu holen. Jetzt dürfte der Durchbruch gelungen sein. Das Gmundner Architekturbüro Hinterwirth präsentierte im Bauausschuss der Stadtgemeinde ein Projekt, das in allen Parteien auf große Zustimmung stößt. Auch Investoren und ein Hotelbetreiber sind bereits an Bord.

150 Zimmer und 300 Betten

Geplant ist die Errichtung eines modernen Hotelgebäudes, das an die Rückseite des denkmalgeschützten Landschlosses Ort anschließt. In den beiden Gebäuden sollen insgesamt 150 Zimmer mit 300 Betten Platz finden. Einbezogen wird auch die benachbarte Villa Stonborough, in der bis 2015 das Thomas-Bernhard-Archiv untergebracht war. Am Seeufer (auf unserem Foto rechts neben der Brücke) ist ein kleines Badehaus mit Warmwasserbecken geplant.

Der Toskanapark – einer von elf denkmalgeschützten Parks in Österreich – bleibt völlig unangetastet. Bei Hotelprojekten in der Vergangenheit war dieser Aspekt immer ein Streitpunkt.

Das Projekt wird nächste Woche im Gestaltungsbeirat präsentiert und in der Folge den Behörden vorgelegt. Bürgermeister Stefan Krapf (VP) sieht keine großen Hürden für die Verwirklichung des Toskana-Hotels. Wenn es nach den Projektanten geht, soll die Luxusherberge bereits 2023 eröffnet werden. Im Jahr darauf ist das Salzkammergut EU-Kulturhauptstadt, und bereits jetzt warnen viele, dass das derzeitige Bettenangebot dann nicht mehr ausreichen würde.

"Für die Stadt Gmunden ist dieses Projekt aber auf lange Sicht ein enorm wichtiger Impuls", sagt Bürgermeister Krapf. Das Tourismusbüro muss mangels Qualitätsbetten jedes Jahr Tausende Buchungsanfragen zurückweisen, und auch der Handel sowie die Gastronomie in der Innenstadt bräuchten mehr Frequenz.

