Gmundens beliebtester Brauch: Liebstattsonntag

In den vergangenen beiden Jahren konnte coronabedingt Gmundens beliebtestes Fest, der Liebstattsonntag, nicht in gewohnter Weise gefeiert werden. Während das Ereignis 2020 aufgrund der Pandemie entfallen musste, konnte es im Vorjahr zumindest in digitaler Form begangen werden. Heuer soll es so werden, wie es vor Corona war: Morgen steht einer traditionellen Liebstattfeier nichts im Wege.

Jeweils am Mittfastensonntag "Laetare", heuer am 27. März, also morgen, wird in Gmunden der Liebstattsonntag begangen, und das seit 1641. Das Ereignis wurde 2014 zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO erklärt.

Der Brauch geht zurück auf das Jahr 1641, als der Passauer Bischof Leopold Wilhelm auf Ersuchen des Gmundner Stadtpfarrers Thomas Mayr die Corporis-Christi-Bruderschaft bestätigte. Diese hielt jeweils am vierten Fastensonntag ihre Hauptversammlung mit Kirchgang und festlichem Mahl ab. Dabei wurde das Gelöbnis der brüderlichen Liebe erneuert. Von diesem "Liab b’statten" (Liebe bestätigen) wurde im Laufe der Jahre ein "Liebe abstatten", was am Liebstattsonntag in Gmunden in Form eines Lebkuchenherzes ausgedrückt wird.

Der Brauch wird vorwiegend vom Trachtenverein Traunseer, der Stadtgemeinde, vom Tourismusverband, der Pfarre und Musikkapellen getragen. Um 9.30 Uhr beginnt in der Gmundner Stadtpfarrkirche die Bauernmesse, um 10.30 Uhr folgt der Festzug durch die Altstadt zum Rathausplatz, wo um 10.45 Uhr, nach der Begrüßung durch Bürgermeister Stefan Krapf, das traditionelle Herzerlverteilen beginnt.