Gmunden ruft Reisewarnung vor dem Liebstattsonntag aus

Bürgermeister Stefan Krapf (VP) und Sicherheitsreferentin Vizebürgermeisterin Beate Enzmann (FP) sehen sich zu einer Gmundner „Reisewarnung“ veranlasst. Die Polizei werde die Stadteinfahrt an vier Stellen kontrollieren.

„Der Liebstattsonntag ist einer der höchsten Gmundner Feiertage“, so Krapf in einer Aussendung. „Wir freuen uns über jeden Menschen, der unserer Stadt an diesem Tag einen Besuch abstattet. Aber Ausnahmesituationen erfordern außergewöhnliche Schritte. Wir ersuchen Sie inständig, Gmunden zum Schutz der Bevölkerung an diesem Tag zu meiden. Bundespolizei und Stadtpolizei werden die Einfahrten an vier Stellen kontrollieren und massiv einschränken. Wir ersuchen Sie um Verständnis für diese drastische, aber in dieser entscheidenden Phase der Pandemiebekämpfung unbedingt notwendige Maßnahme. Wir hoffen sehr, dass Sie der Stadt Gmunden dennoch weiterhin gewogen bleiben und freuen uns auf Ihren Besuch nach der Krise.“

