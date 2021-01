87 Menschen sind im Bezirk Gmunden bisher mit und an Covid-19 verstorben. Das medizinische Personal in der Intensivstation des Salzkammergut Klinikums arbeitete in den vergangenen Wochen an der Grenze seiner Belastbarkeit. "Aber auch viele andere Berufsgruppen halten jetzt den Kopf hin", sagt Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf (VP) – und nennt als Beispiele Mitarbeiter der Polizei, des Roten Kreuzes, Schulpädagogen, Verkäuferinnen in Supermärkten oder Menschen, die um ihre berufliche