Glückstreffer landen beim Karriereforum

An 28 weiteren Ständen präsentierten sich unter anderem das Bundesheer, die Katholische Kirche und die Raiffeisenbank. Sie alle sind auf der Suche nach jungen Mitarbeitern. "Ich habe schon ins Büro gefunkt, dass sie noch mehr Ausschreibungen drucken sollen – die sind schon sehr vergriffen. Wir haben auch schon einige vertiefende Gespräche vereinbart", sagte Matthias Zauner, Projektreferent bei der Katholischen Kirche Oberösterreich. Ebenfalls zufrieden zeigte sich Magdalena Sallinger, die bei der Raiffeisenlandesbank für das Personalmanagement zuständig ist: "Viele kommen bereits mit gezielten Vorstellungen."

Wo es beruflich für ihn hingehen soll, weiß auch Jan Dicketmüller, der mit seiner Klasse das Karriereforum besuchte: "Ich gehe in die HTL für Lebensmitteltechnologie in Wels und möchte in diesem Bereich arbeiten. Bei der Firma Eisberg habe ich bereits ein Praktikum gemacht und bei ihrem Stand heute einige bekannte Gesichter wiedergesehen."

Sophia Bötscher besucht die HAK in Rohrbach. "Nachher gehe ich noch zu dem Workshop ,Souverän auftreten‘ – es kann nie falsch sein, zu wissen, wie man sich präsentiert." Ein professionelles Bewerbungsfoto ist dafür der erste Schritt: Die Besucher konnten sich kostenlos fotografieren lassen – "und wer das Gefühl hat, heute nicht so hübsch zu sein, kann sich davor noch stylen lassen", sagte Moderatorin Marina Sallaberger.

Mehr zum Thema Wirtschaft "Den Beruf kann man lernen, die Begeisterung muss man mitbringen" LINZ. Beim Karriereforum im Palais Kaufmännischer Verein stellten sich Arbeitgeber vor und beantworteten Fragen von Schülern und Quereinsteigern. "Den Beruf kann man lernen, die Begeisterung muss man mitbringen"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Sarah Kowatschek Sarah Kowatschek

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.