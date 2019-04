Glücksspiel: Polizei beschlagnahmte 129 Automaten

LINZ, WIEN. Bei einer Razzia in gleich vier Bundesländern beschlagnahmte die Polizei am Montag 129 Glücksspielautomaten, davon 57 in Oberösterreich.

Erneut war Oberösterreich einer der Hotspots im Bereich illegales Glücksspiel: In mehreren Lokalen in Linz und Ansfelden wurden insgesamt 57 Geräte beschlagnahmt. In Wien fanden die 93 Beamte 55 Automaten, im Burgenland neun, in Salzburg acht.

Die Betreiber machten es den Polizisten bei der Suche nicht einfach. In einigen der insgesamt 19 durchsuchten Lokalen waren die Eingangstüren mit massiven Magnetplatten gesichert, in anderen erschwerten Schleusentüren den Zugang. Auch die Geräte selbst waren teils mehrfach gesichert: Manche waren Reizgasanlagen ausgerüstet, die die Beamten erst entschärfen mussten. Andere waren mit Stromunterbrechern ausgestattet, die via Funk ausgelöst wurden, um sie beim Zugriff abzuschalten. Die Polizei konnten die Automaten aber wieder betriebsbereit machen und so das illegale Glücksspiel vor Ort nachweisen. Manche Glücksspielautomaten waren in geheimen Zimmern versteckt, die durch eine Holzwand getarnt waren.

Der für Glücksspiel-Angelegenheiten zuständige Staatssekretär Hubert Fuchs (VP) wertet die Aktion als „einen schweren Schlag gegen die Glücksspielmafia“: „Die Finanzpolizei hat ganze Arbeit geleistet und dank der akribischen Vorbereitung einen beachtlichen Erfolg im Kampf gegen diese illegalen Machenschaften und für den Spielerschutz errungen.“

