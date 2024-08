Glücksspiel in Österreich: "Da steht eine riesige Lobby dahinter"

Wir sind anders: Österreich ist das einzige Land in der Europäischen Union, in dem Sportwetten nicht als Glücksspiel, sondern als Geschicklichkeitsspiel gelten. So steht es in einer Studie des Hamburger Instituts für interdisziplinäre Suchtforschung im Auftrag der Spielerschutzstelle des Finanzministeriums in Wien.