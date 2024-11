Gleitschirmunfall am Hohen Sarstein: 41-Jähriger schwer verletzt

Der Gleitschirmpilot war Teil einer vierköpfigen Gruppe. Die Vier hatten den Gipfel des 1.896 Meter hohen Berges in Bad Goisern erreicht und wollten mit ihren mitgebrachten Gleitschirmen ins Tal fliegen.

Gegen 14:30 Uhr starteten sie nacheinander vom Gipfelbereich, als der 41-Jährige als Letzter versuchte, abzuheben. Doch der Start missglückte. Er zog seinen Gleitschirm auf und glitt zunächst knapp über den Boden, erreichte aber nicht genug Höhe, um sicher über einen Felsen vor ihm hinwegzufliegen.

Der Deutsche prallte mit seinem linken Fuß gegen den Stein und stürzte rund 80 Höhenmeter unterhalb des Gipfelbereichs zu Boden. Mit seinem Handy konnte er noch einen Notruf absetzen. Die Crew des alarmierten Notarzthubschraubers versorgte den Schwerverletzten an der Unfallstelle. Am Tau wurde er zum Zwischenlandeplatz im Gipfelbereich geflogen, dort umgelagert und in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht.

