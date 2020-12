Gleitschirmpilot musste aus 30 Metern Höhe von einem Baum befreit werden

Der Mann war mit seinem Gleitschirm vom Startplatz der Hochficht-Fleyers in Peilstein aufgestiegen und wollte einen Rundflug machen. Als er sich gegen 14:30 Uhr etwa 100 Meter westlich von Rampetzreit einige Meter über einem Waldstück befand und mit dem Schirm die Flugrichtung ändern wollte, wurde der Schirm von einer Windböe erfasst.

Der 58-Jährige verlor an Höhe und streifte mit den Beinen einen Baumwipfel. In der Folge klappte der Gleitschirm etwas ein, wodurch der Deutsche weiter an Höhe verlor, und schließlich samt Gleitschirm in einem Baum hängen blieb. Er wurde von der Feuerwehr Rohrbach mit einer Drehleiter aus einer Höhe von etwa 30 Metern geborgen. Er blieb unverletzt.