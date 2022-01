"Gleichsetzung der Regierung mit der NS-Herrschaft ist unerträglich"

Vor wachsendem Hass und Antisemitismus warnen auch Vertreter der Kirchen. In einem Beitrag für "Kathpress" prangert der Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer die zunehmende Tendenz an, die Ereignisse des Holocaust zu verharmlosen oder gar zu leugnen.

"Unerträglich sind Gleichsetzungen der gegenwärtigen Regierungen in Österreich oder in Europa mit der NS-Herrschaft, mit Diktatur. Völlig inakzeptabel, wenn von einer Wiederholung der Geschichte des Nationalsozialismus in der Gegenwart geschrien oder auch geschrieben wird", schreibt Scheuer – und fragt: "Wie weit ist es von der Relativierung des Holocaust bis zur Wiederholung?"

Angesichts wiederholter NS-Anspielungen auf Demonstrationen von Corona-Maßnahmen-Gegnern will Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP) einen neuen Straftatbestand zu Antisemitismus prüfen lassen.

"Wenn man heute den Hitler-Gruß macht, dann ist das strafbar. Aber wenn jemand den Davidstern trägt oder mit Parolen wie ,Wir sind die neuen Juden‘ bei einer Demonstration marschiert, hat das keine strafrechtlichen Folgen. Die Verächtlichmachung der Opfer des Nazi-Regimes muss ein Straftatbestand sein", fordert Sobotka laut "Kleiner Zeitung". Die Israelitische Kultusgemeinde Wien begrüßt den Vorstoß. "Insbesondere im Zusammenhang mit der Pandemie nehmen wir eine deutliche Zunahme von Shoah-Verharmlosungen und Verbreitung antisemitischer Verschwörungsmythen wahr", sagt IKG-Präsident Oskar Deutsch. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verurteilte gestern antisemitische Auswüchse bei Corona-Demos.

In Österreich finden heute zahlreiche Gedenkveranstaltungen anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktags statt.