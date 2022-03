Gleiche Chancen auf Bildung: Aktion gestartet

In Österreich sogar stärker als im EU-Vergleich. Seit 2011 macht sich Teach For Austria daher für benachteiligte Kinder stark. Im März startet die Organisation in Linz gemeinsam mit der Bildungsdirektion die Aktion "No Child Left Behind".

40 Mentoren sind an 15 Mittelschulen im Einsatz. "Sie haben sich gerade an Schulen, an denen 85 Prozent der Kinder nicht Deutsch als Muttersprache haben, als wertvolle Unterstützung erwiesen", sagt Bildungsreferentin Christine Haberlander. 27 Aktivitäten finden am Innovationshauptplatz in Linz statt. Neben Bewerbungstrainings für Jugendliche und Infoabenden können auch Workshops absolviert werden. "Wir stellen uns die Frage, wie wir das Potenzial, das in den jungen Menschen steckt, nutzen und fördern können ", sagt Christiane Steinlechner, Regionalleiterin von Teach for Austria OÖ.