Gleichauf mit 2018: Das wärmste Jahr der Messgeschichte geht zu Ende

Das zu Ende gehende Jahr 2023 war gleichauf mit 2018 das wärmste Jahr der 256-jährigen Messgeschichte in Österreich. Im Gebirge lagen die Temperaturen im Schnitt um ein Grad über dem langjährigen Mittel von 1991 bis 2020, in tiefen Lagen um 1,3 Grad. Verglichen mit der alten Klimaperiode (1961 bis 1990) war es heuer im Schnitt um 2,5 Grad wärmer, auf den Bergen um 2,2 Grad.

In Oberösterreich belegt 2023 entweder Platz eins oder Platz zwei. "Das steht noch nicht fest, weil es sich um vorläufige Daten handelt und die gemessenen Unterschiede im Bereich von Hundertstelgrad liegen", sagt Meteorologe Alexander Ohms von GeoSphere Austria. Die Werte der Linzer Messstelle seien niedriger als im Rekordjahr 2018.

2023 fing gleich mit Rekordwerten an. In Puchberg am Schneeberg stieg die Temperatur am 1. Jänner auf 19,7 Grad Celsius. In Oberösterreich wurde der höchste Wert in Wolfsegg erreicht: 16,6 Grad. Auf einen relativ milden Jänner folgte auch ein zu milder Februar. Der durchschnittliche Temperaturunterschied zum langjährigen Mittel betrug österreichweit 1,3 Grad, in Oberösterreich 1,6 Grad.

Auch der März war mit einem Plus von durchschnittlich 1,5 Grad zu mild. Den Tiefstwert erreichte Freistadt mit 6,6 Grad unter dem Gefrierpunkt am 12.3. Die höchste Temperatur wurde in Weyer am 23. März gemessen: 21,5 Grad.

Der April macht, was er will. Denn der Monatsvierte tanzte aus der Reihe und war als Einziger kühler als im langjährigen Schnitt. Minus zwei Grad beträgt die Abweichung. Kältepol unter den Messstellen, die unter 1000 Meter Seehöhe liegen, war wieder Freistadt mit minus 6,9 Grad am 5. April. Der Monat war nicht nur zu kalt, sondern auch zu feucht. Mit einem Plus von 129 Prozent fielen die Niederschläge mehr als doppelt so ergiebig aus wie im langjährigen Schnitt.

Der Mai war durchschnittlich warm, es fiel aber ein Drittel weniger Regen. Der Juni 2023 brachte die erste Hitzewelle. Bundesweit am heißesten war es in Bad Goisern: 36,2 Grad am 22. Juni. Die Temperaturabweichung vom 30-jährigen Mittel beträgt 1,4 Grad.

Ebenso überdurchschnittlich warm war der Juli. Der heißeste Ort Oberösterreichs war Braunau (36,8 Grad). Landesweit wurde ein Niederschlagsminus von 34 Prozent errechnet: zu trocken für diese Jahreszeit.

Im August zogen dann zwei mächtige Tiefs vom Mittelmeer über die Alpen und brachten große Regenmengen nach Oberösterreich, es regnete fast doppelt so viel wie im Schnitt. Daher lagen die Temperaturen nur um 0,6 Prozent über dem langjährigen Mittel.

Rekordherbst 2023

Der Herbst brach dann Rekorde. Auf den wärmsten September folgte wie berichtet der wärmste Oktober der Messgeschichte. Verglichen mit der Klimaperiode 1991 bis 2020 war der September um 3,4 Grad wärmer, der Oktober um 2,8 Grad. Anfang Oktober wurden in Weyer 28,6 Grad gemessen. November und Dezember waren deutlich zu mild und zu feucht.

Gute Nachrichten gibt es für den Grundwasserspiegel: Nach mehreren Trockenperioden fiel im heurigen Jahr um ein Fünftel mehr Regen als im langjährigen Schnitt.

Hagelschäden

Hagel, Frost, Stürme und Überflutungen: Bedingt durch den Klimawandel häufen sich Wetterextreme, die in der Landwirtschaft schwere Schäden anrichten. Laut Hagelversicherung belaufen sich diese heuer auf 250 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 170 Millionen Euro gewesen. So hatte zum Beispiel der späte Frost im April die Obstkulturen schwer beschädigt, allein die Frostschäden betragen 35 Millionen Euro.

„Die Konsequenzen der Erderwärmung sind fatal“, warnt Kurt Weinberger, Vorstandschef der Hagelversicherung.

