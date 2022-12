Glatteis auf den Straßen führte zu vielen Unfällen im Frühverkehr

Einer von vielen Unfällen im Frühverkehr ereignete sich auf der B 147 in der Nähe von Braunau.

Hauptsächlich mussten die Einsatzkräfte zu Hilfe kommen, weil Fahrzeuge wegen der rutschigen Bedingungen von der Fahrbahn abgekommen waren und im Straßengraben landeten. Die meisten Unfälle passierten im Frühverkehr zwischen 5 und 8 Uhr. "Seit Mittwochabend ist es zu 14 Fahrzeugbergungen und Unfällen in ganz Oberösterreich gekommen. Die meisten davon im Innviertel, aber glatt ist es überall", sagt Feuerwehr-Disponent Christian Steininger im OÖN-Gespräch.

Unter anderem war die Feuerwehr Aching (Bezirk Braunau) bei einem Unfall auf der B 147 mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und verletzten Personen im Einsatz. In Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) mussten die Einsatzkräfte ein Streufahrzeug bergen, während in Niederneukirchen (Bezirk Linz-Land) und Pinsdorf (Bezirk Gmunden) Autos von der Fahrbahn abkamen und sich dabei überschlugen.

Ruhig blieb es hingegen auf den Autobahnen des Landes, wo keine Störungen oder Unfälle gemeldet wurden. "Wir waren auf die Glatteis-Situation natürlich vorbereitet, die präventive Salz- und Solestreuung hat gut funktioniert", berichtet Asfinag-Pressesprecher Christoph Pollinger. Es ist zu erwarten, dass die Rutschgefahr auf den Straßen am Donnerstag nachlässt: Laut ZAMG-Prognose soll es tagsüber trockener sein.

Autor Florian Wurzinger Online-Redakteur