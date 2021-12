Glatteis, Alkohol und Feuer: Zahlreiche Unfälle am Weihnachtswochenende

Auf der Heimfahrt knallte es. Im Gemeindegebiet von St. Florian bemerkte ein 35-jähriger Niederösterreicher aus St. Georgen am Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) gestern in den frühen Morgenstunden, dass sein Auto schlagartig an Leistung verlor. Er lenkte seinen Pkw auf den Pannenstreifen, um dem Krach, der aus dem Motorraum gekommen war, auf den Grund zu gehen.