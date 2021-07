Giraffendame Wakilia auf der Fahrt nach Lettland

Schweren Herzens trennte sich gestern der Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels von seiner Nachwuchsgiraffe Wakilia.

Vor zwei Jahren kam sie in Schmiding auf die Welt und verzauberte seit dem ersten Tag an Besucher und Pfleger. Nun beginnt für Wakilia ein neues Leben in Lettland. Da Rothschildgiraffen zu den gefährdeten Arten gehören, wird sie für ein Artenschutzprogramm mit einem Männchen zusammengebracht. Das Ziel: Giraffennachwuchs. Um die Fahrt möglichst angenehm zu gestalten, wurde Wakilia in einem großen Anhänger transportiert, der mit Luftkissenfederung ausgestattet war und über genügend Platz verfügte.

In Schmiding lässt sie fünf Familienmitglieder zurück. Ihre Eltern Noel und Samira, ein weiteres Weibchen und zwei Giraffenjunge sind weiterhin im Zoo Schmiding zu sehen.