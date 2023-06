Gibt es Corona noch, Herr Professor Lamprecht?

In der warmen Jahreszeit, wenn die Infektionszahlen am niedrigsten sind, will kaum jemand über Corona sprechen. Doch das Virus ist gekommen, um zu bleiben. Wie wir uns für den Herbst wappnen müssen, wer sich wann eine Auffrischungsimpfung setzen lassen sollte und ob Schutzmasken bald wieder dauerhaft nötig sein werden – Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Linzer Kepler-Klinikum, hat die Antworten dazu.