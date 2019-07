"Gib mir dein Geld, oder ich tu dir was an"

Eine 16-jährige Linzerin ging am gestrigen Sonntag gegen 21 Uhr in der Ramsauer Straße in Linz, als sie von einem unbekannten Täter mit den Worten "Gib mir jetzt dein Geld oder ich tu dir was an!" bedroht wurde.

In weiterer Folge wurde sie von dem Mann zu Boden gestoßen und er raubte ihr die Bankomatkarte. Ein zweiter Mann stand wenige Meter entfernt, setzte jedoch keine unmittelbare Tathandlung. Anschließend flüchteten die beiden Täter mit einem schwarzen BMW.

Die zwei unbekannten Täter dürften ausländischer Herkunft sein, eine weitere Personsbeschreibung ist derzeit nicht bekannt. Die 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen.