Gewitterwarnung für Oberösterreich: Hagel und Sturmböen bis zu 80 km/h

Der Schwerpunkt der Gewitter wird sich in den späten Nachmittagsstunden über Oberösterreich bewegen, sagt Meteorologe Christian Resch von der Geosphere Austria. Besonders das Salzkammergut sei laut seiner Einschätzung betroffen. "Wir beobachten das Wettergeschehen momentan ganz genau. Die Gewitterzellen sind heute Vormittag in Bayern entstanden und wandern von Salzburg in Richtung Oberösterreich und hier besonders die Region vom Alpenvorland bis in die Pyhrnregion. Das Problem ist aber: Die Verlagerung der Gewitterlinien oder auch einzelner Superzellen kann innerhalb von nur wenigen Stunden umschwenken", sagt Resch.

Hagelkörner bis zu fünf Zentimeter

Die Unwettergefahr ist besonders auf vorherrschend labil geschichtete Luft zurückzuführen. "Die bodennahe Feuchte ist recht hoch, dadurch ergibt sich eine energiegeladene Atmosphäre, welche das Potenzial zu heftigen Unwettern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen hat", sagt Resch. Auch die Freiwilligen Feuerwehren stehen bereits in Alarmbereitschaft, da es in den betroffenen Gebieten zu großflächigen Überflutungen von Gebäuden sowie Grün- und Ackerflächen kommen kann. Auch mit regionalen Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr ist zu rechnen. "Die Hagelkörner können eine Größe bis zu fünf Zentimetern erreichen, die Sturmböen erreichen Spitzen von etwa 80 km/h oder mehr", sagt Meteorologe Resch.

"Wir beobachten natürlich die Wetterlage intensiv. Ich kann nur jedem raten, im Garten oder am Balkon alles so festzumachen, dass keine Gegenstände durch die Luft wirbeln können. Auch die Fenster sollten geschlossen bleiben. Aber die Feuerwehren sind für den Ernstfall jederzeit gerüstet", sagt Markus Voglhuber vom Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich.

Auch morgen, Donnerstag, ist erneut mit heftigen Gewittern im Laufe des Tages zu rechnen, die Temperaturen erreichen morgen zwischen 32 und 36 Grad Celsius. "Auch morgen kommt es wieder sehr darauf an, wie die Gewitter ziehen werden. Wir beobachten das Geschehen alle zwei Stunden, eine klare Prognose kann man hier aufgrund der labilen Luftschichten kaum abgeben", sagt Resch.

Kaltfront am Wochenende

Eine Entspannung der Wetterlage ist erst am Wochenende in Sicht, "da durchzieht eine Kaltfront unser Land. Nur verstehen wir hierbei unter 'Kaltfront' Temperaturen zwischen 21 und 26 Grad", sagt der Meteorologe. Mit Beginn der kommenden Woche ist erneut mit sommerlicher Hitze zu rechnen.

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger