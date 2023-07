Gewitterwarnung: Eine Druckwelle steuert auf Oberösterreich zu

Vor zwölf Tagen hätte der Wind beinahe das Tempolimit auf der Autobahn überschritten. 123,1 km/h wurden in der Nacht auf den 12. Juli in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) gemessen. Bäume hielten dem Druck nicht stand, deren Äste machten Oberösterreichs Straßen zum Hindernisparcours. 200 Feuerwehren standen in der Nacht im Einsatz und waren auch noch Tage danach damit beschäftigt, in der Schneise der Verwüstung wieder Ordnung herzustellen. Am Montagnachmittag droht ein Déjà-vu.