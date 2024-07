Wieder schiebt sich Unwetterfront über Oberösterreich - hier laufen Einsätze

Die Gewitterwolken im Traunviertel ziehen in Richtung Steyr

Mit jenen zum Teil schweren Unwettern von Mittwoch soll die Intensität der Gewitterzelle vergleichbar sein, die sich seit 14:20 Uhr über Oberösterreich schiebt. Das prognostizierte Maximilian Stärz, Meteorologe der Geophere Austria am Vormittag den OÖN im Gespräch.

Um fast punktgenau 15 Uhr verdunkelte sich dann, wie angekündigt, der Himmel. Auch in der Landeshauptstadt. Prognostiziert wurden wieder Sturmböen, Starkregen und vereinzelt auch Hagel. Es wird geraten, Gegenstände zu sichern, die sich durch den Sturm lösen können und öffentliche Plätze zu meiden. Gegen 19 Uhr sollte die Unwetterfront durch Oberösterreich durchgezogen sein.

Umgestürzte Bäume und überflutete Keller

Die ersten Alarmierungen der Feuerwehren gingen um rund 14:20 Uhr ein. Besonders betroffen waren die Regionen im Traunviertel, allen voran Micheldorf (Bezirk Kirchdorf). Gebäude standen dort unter Wasser und Keller mussten ausgepumpt werden. Ein Baum wurde von den starken Windböen umgeweht und lag auf der Straße. Auch Sicherungen aufgrund Hochwassergefahr wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Micheldorf durchgeführt. In Kirchdorf an der Krems kam es ebenfalls zu Einsätzen wegen überfluteter Keller und Gebäude. In Gosau rückten die Einsatzkräfte aus, weil eine Straße komplett unter Wasser stand.

Ebenfalls liefen um 15 Uhr Unwettereinsätze der Feuerwehren Hinterstoder, Gmunden, Garsten, Sierning und Ternberg im Bezirk Steyr-Land. In Ried im Innkreis rückten die Feuerwehren zu einer Dachsicherung aus.

Die Zahl der Einsätze in Oberösterreich ging gegen 16 Uhr wieder merklich zurück. Die Gewitterzelle befand sich bereits über dem Mostviertel und dem Bezirk Amstetten. In Rosenau am Sonntagberg wurden Hagelkörner mit einem Durchmesser von fünf Zentimetern gemessen.

So sah es nach den Unwettern am Mittwoch aus:

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

