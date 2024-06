Gewitter: In Oberösterreich könnte es heute schon krachen

"Wenn sich heute Gewitter auslösen, dann ist alles mit dabei", sagt Meteorologe Maximilian Stärz der Geosphere Austria. Starkregen, Hagel und Sturmböen werden erwartet - wenn es denn soweit kommt. "Wir haben das Potenzial für einzelne, kräftige Gewitter." Mit Sicherheit könne man aber noch nicht sagen, wo und wann Gewitter niedergehen können.

Der Wetterausblick für die kommenden Tage: Wetterumschwung: "Das Potenzial für schwere Gewitter ist groß"

Am ehesten betroffen seien die Regionen in und um die Alpen ab dem Nachmittag, am frühen Abend können von Bayern her Gewitter aufziehen. "Wer heute Nachmittag draußen unterwegs ist, sollte den Himmel beobachten und die Meldungen verfolgen, dann geht man auf Nummer sicher", sagt Stärz.

