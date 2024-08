Gewitter am Donnerstag, kein Badewetter am Wochenende: Es wird unbeständig

Heute Abend werde "mit großer Wahrscheinlichkeit" eine Gewitterstaffel über das Land ziehen, die verbreitet Regen bringe, sagt Meteorologe Josef Haslhofer der Geosphere Austria. Es werde fast überall nass werden. "Punktuell kann es auch stark regnen", das lasse sich aber aktuell noch nicht genauer vorhersagen. Die Wolken werden auch in den kommenden Tagen bleiben, allerdings kommt es seltener zu Regen und Gewittern. "Heute ist der Höhepunkt, weil der Boden sehr warm ist und die Luft ebenfalls. Da ist viel Energie da." Deshalb seien heute auch heftigere Gewitter möglich. Nach einer Hitzeperiode sei immer die erste Gewitterstaffel jene mit Unwetterpotenzial. "Alles, was danach kommt, ist nicht mehr ganz so schlimm", sagt Haslhofer. Mit Überschwemmungen rechnet er aus jetziger Sicht aber nicht.

Am Freitag wird es wechselhaft, viele Wolken ziehen durch, zwischendurch gebe es immer wieder Sonnenschein. "Es wird aber vor allem windig", sagt Haslhofer. Die Windspitzen liegen bei 40 km/h. Die Temperaturen sinken auf 22 bis 26 Grad am Nachmittag - "das entspricht dem Mittel der Jahreszeit". In der Früh rechnet der Meteorologe mit 16 bis 20 Grad Celsius. Auch morgen kann es über den Tag verteilt immer wieder kurz regnen. Am Abend und bis in die erste Nachthälfte hinein kann es teilweise wieder zu kräftigen Schauern und Gewittern kommen. Für Freiluftveranstaltungen sieht es am Samstag besser aus, da soll der Regen großteils vorbei sein.

Kein Badewetter am Wochenende

Am Samstagvormittag dominieren noch die Wolken, im Laufe des Tages lockern diese aber auf und die Sonne setzt sich durch. Es bleibe windig. "Vor allem im südlichen Bergland kann es am Vormittag regnen, auch sonst kann es zu kurzen Schauern kommen", sagt der Meteorologe. Wenn es bei so warmen Temperaturen regnet, würde das Wasser auch schnell wieder verdunsten, daher sei das Wetter nicht so beständig. Die Frühtemperaturen liegen am Samstag zwischen 14 und 18 Grad Celsius, am Nachmittag steigen sie auf 22 bis 26 Grad. Der Sonntag sieht sehr ähnlich aus: "Wechselhaft mit Wolken und Sonnenschein", fasst Haslhofer kurz zusammen. Wieder kann es im südlichen Bergland regnen, die Temperaturen gleichen jenen am Samstag.

Wer darauf eingestellt ist, kurzzeitig ein bisschen nass zu werden, kann am Wochenende draußen viel unternehmen, sagt der Meteorologe. Die warmen Temperaturen lassen möglicherweise nass gewordene Kleidung schnell wieder trocknen. Ein perfekter Badetag sei am Wochenende aber keiner dabei.

Hochsommerlich am Dienstag

Erst am Montag setzt sich die Sonne wieder richtig durch. "Es wird aber hohe Wolken geben, die die Sonne dämpfen können." Die Wahrscheinlichkeit für Regen sei gering, aber nicht bei null. Am Nachmittag klettert die Anzeige auf dem Thermometer auf 23 bis 27 Grad. Hochsommerlich warm wird es wohl ab Dienstag wieder. Temperaturen zwischen 27 und 32 Grad laden dazu ein, den Nachmittag im Freibad oder am Badesee zu verbringen.

Ein Blick zurück auf den vergangenen Juli zeigt: Er sei in Linz der viertwärmste seit Messbeginn gewesen. "Es kommt einem vielleicht gar nicht so schlimm vor, weil es keine lange Hitzeperiode mit über 35 Grad gegeben hat", sagt Haslhofer. Es habe aber auch keine kühle Phase gegeben, auch die Nächte seien relativ warm gewesen. Zusätzlich habe es unterdurchschnittlich wenig geregnet. "Die Wiesen sind vor allem im Zentralraum braun, das Laub nicht mehr ganz frisch. Wer einen Garten hat, muss gießen, weil sonst alles vertrocknet", sagt Haslhofer. Da wird der Regen, der heute über das Land zieht, eine willkommene Abwechslung sein.

Autorin Sarah Kowatschek Sarah Kowatschek