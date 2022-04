Gewinner und Verlierer: Die faszinierende Welt der Vögel

Die aktuelle Ausstellung beantwortet viele Fragen: Warum sind für die heimischen Greifvögel goldene Zeiten angebrochen? Welche Arten sind die Gewinner des Klimawandels? Und um welches Federvieh müssen wir uns tatsächlich Sorgen machen? Kinder können in einem kleinen, feinen Labor der „Faszination Vogel“ auf die Spur kommen, mit Tintenfass und Gänsefeder experimentieren oder mit selbst gefalteten Papierfliegern spielen.

Vögel faszinieren: Seien es ihre akrobatischen Flugkünste, ihr Gesang oder ihre Leistungen als Zugvögel. Das Zusammenleben von Mensch und Tier gestaltet sich aber nicht immer einfach. Die Ausstellung im Schlossmuseum Linz lenkt die Aufmerksamkeit auf die aktuelle Situation unserer Vogelwelt. Mit zahlreichen originalgetreuen Präparaten – von den häufigsten, den verschwundenen oder den neu angekommenen Arten – werden diese Themen angesprochen und erklärt.

Die Gewinner in der Welt der Vögel

Für viele Vogelarten zeigt sich ein erfreuliches Bild. Das hängt meist damit zusammen, dass diese Arten den Wald bewohnen und von den dortigen relativ stabilen Bedingungen profitieren. Der andere positive Aspekt ist die Erholung der Bestände einiger Großvögel wie Adler, Milane oder auch Kraniche, die eine europaweites Comeback feiern. Diese litten unter Jahrhunderte langer Verfolgung und profitieren nun von Schutzmaßnahmen.

Klimawandel und Landwirtschaft schaden

Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass nicht nur seltene Arten noch seltener geworden sind, sondern früher häufige „Allerweltsarten“ massive Bestandseinbußen hinnehmen mussten. Wir sprechen hier von Arten des Kulturlandes, wie Feldlerche, Rebhuhn oder Turteltaube, die ihre Bestände oft mehr als halbierten. Besonders schwer haben es die Wiesenbrüter, die bei uns knapp vor dem Aussterben stehen (Braunkehlchen, Wiesenpiper oder Bekassine).

Auch der Klimawandel macht sich schon bemerkbar, dabei gibt es Gewinner und Verlierer. Insgesamt muss leider eine Abnahme der Gesamtzahl aller Vögel feststellt werden. Die Zahl der Arten bleibt aber durch Einwandern neuer Arten, die verschwundene ersetzen, einigermaßen konstant. Anspruchslose Generalisten nehmen zu, spezialisierten Arten verschwinden zusehends. Menschliche Aktivitäten wie die Intensivierung der Landwirtschaft, die Verbauung und Zersiedelung oder Störungen durch Freizeitaktivitäten haben ebenfalls einen zunehmenden Einfluss auf die Vogelwelt. Aber gerade in diesen Bereichen können wir durch einen sorgsameren Umgang mit unseren Ressourcen einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der heimischen Biodiversität leisten.

Ein Atlas über wildes Federvieh

Um die aktuelle Situation unserer Vogelwelt zu erfassen hat die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft am OÖ. Landesmuseum in den Jahren 2013–2018 (zuletzt 1997-2001) mit Hilfe von 1692 Freiwilligen die Bestände und die Verbreitung aller Brutvogelarten landesweit erhoben und im Brutvogelatlas 2013–2018 gesammelt. Dieses Werk, eine Bestandsaufnahme der Vogelwelt in Oberösterreich, bildet die Basis für künftige Schutzmaßnahmen. Gleiche Erhebungsmethoden erlauben einen direkten Vergleich mit den Ergebnissen des Brutvogel-Atlas vor 17 Jahren.

Vögel entdecken: Gute Adressen

Ihr Wissen geben viele Vogelliebhaber gerne in Vorträgen, Kursen und bei Exkursionen in die Natur. „Vögel zu beobachten macht einfach Spaß“, sagt Stephan Weigl, Kurator der Schau im Schloss, aus eigener Erfahrung. Der Leiter des Biologiezentrums Linz macht Lust auf Besuche in Wald und auf Wiesen.

Wer sich neben der Ausstellung mehr mit dem Thema Vogelwelt beschäftigen möchte: