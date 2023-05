Gewerkschafter für Entlastung von Beschäftigten in Pflegeberufen

"Runter mit der Belastung", fordern die Vertreter jener vier Gewerkschaften, die in Oberösterreich für die Pflegekräfte in den Krankenhäusern und in den Alten- und Pflegeheimen zuständig sind. Denn es fehle die Zeit, "um da zu sein für die Bewohner", sagt Younion-Chef Christian Jedinger.