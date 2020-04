Gewerkschaft: "Altenheim untersagte Pflegerin das Tragen einer Maske"

Kritik am Altenheim des Sozialhilfeverbandes in Ried im Innkreis übt die Gewerkschaft. Die Heimleitung habe einer Pflegerin das Tragen einer betriebseigenen Schutzmaske bei der Körperpflege der betagten Bewohner untersagt – mit der Begründung: "Hier verbreitet niemand Panik." Der Arbeitgeber habe damit die "Fürsorgepflicht missachtet" und Belegschaft und Bewohner "massiv gefährdet", heißt es in einem ÖGB-Schreiben, das den OÖN vorliegt.

Als Nachsatz habe die Pflegerin zu hören bekommen: "Wenn du so viel Angst hast, bist du eindeutig im falschen Beruf." Zudem sei der Mitarbeiterin gesagt worden, sie müsse sich den Mundschutz "selber kaufen". Der Vorfall passierte laut Angaben der betroffenen Pflegerin Mitte März, nach dem Inkrafttreten der ersten Covid-Maßnahmen der Bundesregierung, und führte mit Monatsende zur einvernehmlichen Auflösung des Dienstverhältnisses. "Es war mir einfach zu gefährlich, weiter dort zu arbeiten", schrieb die Pflegerin dem ÖGB.

Fiel die Reaktion des Heimes deshalb so aus, weil es einen Mangel an FFP-Schutzmasken gibt bzw. zum damaligen Zeitpunkt gegeben hat? Die OÖN baten die Leiterin des Heimes um eine Stellungnahme. Sie habe vom Land Oberösterreich die Weisung erhalten, gegenüber Medien "keine Aussagen" zu tätigen, sagte sie.

"Sparsamer Umgang"

Aus dem Sozialhilfeverband (SHV) Ried hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme, es gebe "genaue Arbeitsanleitungen inklusive der Verwendung von Schutzausrüstung". Durch einen "sparsamen und zweckmäßigen Umgang von Schutzausrüstung" sei man in der Lage, einen "bestmöglichen Schutz für unsere Mitarbeiterinnen im Verdachts- bzw. Erkrankungsfall nach wie vor zu gewährleisten".

Durch den "Ankauf und das Tragen von Nasenmundschutz-Masken bei der Pflege und dem strikten Einhalten aller Hygieneregeln" seien die Bewohner "bestmöglich geschützt". Der Abgang der Pflegerin "auf eigenen Wunsch" werde "bedauert", "wir wünschen ihr auf ihrem weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute", hieß es in der Stellungnahme des Sozialhilfeverbandes.

