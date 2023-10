Gewaltschutz: 25-Jahr-Feier im Alten Rathaus

Seit 1998 beraten die Mitarbeiter des Zentrums Personen, die in der Familie oder im sozialen Umfeld von Gewalt betroffen sind. Grundlage dafür war das Gewaltschutzgesetz von 1997, das zur Gründung von Zentren in allen Bundesländern führte.

Seit der Gründung wurden in Oberösterreich 43.300 Personen beraten und mehr als 25.500 Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen. Zuletzt stiegen die Beratungen stark an, laut Leiterin Eva Schuh aufgrund der gestiegenen Sensibilität in der Bevölkerung: "Die Einflussnahme auf ein gesellschaftliches Umdenken ist eines unserer Hauptthemen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.