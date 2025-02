Gewaltbereitschaft steigt bei Kindern: Hilfe für Volksschulen

Ein Siebenjähriger schlägt seine Mitschüler, eine Achtjährige wird so gemobbt, dass sie Angst hat, in die Schule zu gehen. Seit der Corona-Pandemie kommt es laut Bildungsdirektor Alfred Klampfer an oberösterreichischen Schulen vermehrt zu solchen Vorfällen. Auslöser sind dabei Konflikte, die eskalieren und in denen die Kinder nur noch die Gewalt als Ausweg sehen.

Freiwilliges Angebot

Im Extremfall reicht dafür schon, dass der Siebenjährige von seinem Mitschüler "nur blöd angeschaut wurde", sagt David Vogl, Soziologe vom Institut Suchtprävention der pro mente Oberösterreich. Gemeinsam mit dem Land und der Österreichischen Gesundheitskassa (ÖGK) konzipierte daher das Institut im Rahmen des Lebenskompetenz-Programms "zusammen.wachsen" für Lehrkräfte eine neue Fortbildung Gewaltprävention. Das freiwillige Angebot steht nun allen 531 Volksschulen in Oberösterreich zur Verfügung. Die Lehrkräfte werden dabei von Vogl und seinen Kollegen geschult. Ziel ist es den Kindern Respekt und Fairness zu vermittelt und die Selbstwahrnehmung der Volksschüler zu verbessern. "So helfen wir Kindern, Konflikte ohne Gewalt zu lösen und ihre sozialen Fähigkeiten zu stärken", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP).

Laut der jüngsten Health behavior in school-aged children (HBSC) Studie war 2022 jeder zweite Schüler der 5. Schulstufe an einer Rauferei beteiligt, jeder achte wurde Opfer von Mobbing. "Die Wurzel von Gewalt und Mobbing finden sich aber deutlich früher. Es ist daher wichtig, dass auch Prävention früh ansetzt und nicht erst dann, wenn Probleme sichtbar werden", sagt Christoph Weber, Professor für empirische Bildungsforschung an der pädagogischen Hochschule OÖ.

Ignorieren, wie der coole Wal

Befeuert wird die Gewaltbereitschaft von den sozialen Medien. "Die Kinder kommen viel schneller und vermehrter mit teils massiven Gewaltszenen in Kontakt und nehmen das Gesehene als normal wahr", sagt Rainer Schmidbauer, Leiter des Instituts Suchtprävention. Kommt es dann zu Konfliktsituation, haben die Kinder nur eine Lösung parat: Gewalt. Durch die konzipierten Unterrichtsstunden des Gewaltpräventionsmodul werden spielerisch und kindgerecht Alternativen aufgezeigt. "Es geht nicht um die eine richtige Strategie, die es nicht gibt, sondern dass Kinder aus vielen Strategien auswählen und die angemessene einsetzen können", sagt Schmidbauer. Das reicht vom Weglaufen, wie der flinke Haase, über das Ignorieren, wie der coole Wal bis zum Stop sagen, wie die aufgerichtete Kobra.

Im Herbst 2024 wurden die Lehrkräfte der Pilotschule in St. Martin im Mühlkreis an fünf Nachmittagen geschult. Seitdem werden dort die Tipps der vier Kapitel "Wir berühren uns", "Gemeinsam raufen macht Spaß" und "Wehren gegen die Gewaltspirale" in der Praxis umgesetzt. Mit Erfolg, wie die Rückmeldungen zeigen. "Das Klassenklima hat sich verbessert und die Lehrer können auch wieder besser unterrichten", sagt Schmidbauer.

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber