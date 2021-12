Gewaltiges Echo auf "Tombola der Wertschätzung"

Der Dank ist den in der Pandemie so sehr belasteten Pflegekräften in den Spitälern gewiss: Auch am Wochenende erreichten die OÖNachrichten noch zahlreiche Sachspenden engagierter Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher für die "Tombola der Wertschätzung".

Sei es eine Kutschenfahrt im Pferdereich Mühlviertler Alm einschließlich Einkehr im Gasthaus "Wirt auf da Hoad", die Gastwirt Gottfried Gusenleitner zur Verfügung stellt. Seien es 50 Jahreskarten für die Disc- und Swingolfanlage Linz, eine Segway-Tour um den Irrsee oder eine Radausfahrt mit Profi Felix Großschartner, um nur einige Beispiele zu nennen.

Gestern endete die Anmeldefrist für die Tombola. Mehr als 6000 Pflegerinnen und Pfleger in Oberösterreich haben sich auf nachrichten.at/danke registriert. Am 15. Dezember entscheidet ein Zufallsgenerator über die Preisträger. In den Tagen darauf wird schriftlich mitgeteilt, ob und was man gewonnen hat.

Auch Privatpersonen haben in den vergangenen Tagen spontan ihre Wertschätzung für das Pflegepersonal zum Ausdruck gebracht. Der pensionierte Lehrer Johann Grabner brach beispielsweise mit seinem Fahrrad und "Danke"-Schildern zu Spitälern und Gesundheitseinrichtungen in Linz auf, machte Fotos davon – und schickte sie an die Spitäler.

Radausfahrt mit Profi Felix Großschartner Bild: APA/AFP

Die Mehrheit der Geimpften

"Sowohl von dort als auch von Passanten kamen sehr positive Rückmeldungen", sagt Grabner, der zuletzt Direktor an der NMS Rainbach im Mühlkreis war. "Natürlich ist mein Beitrag nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein: Aber besser ein Tropfen als keiner." Das gelte gerade in Zeiten, in denen Maßnahmen-Gegner auch vor Krankenhäusern aufmarschieren.

Angesichts der sich wiederholenden Demonstrationen gab es in der Vorwoche Appelle, dass sich die Mehrheit der Geimpften mehr Gehör verschaffen müsse.

Das hält auch Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Uniklinikum, für wichtig: "Wenn Personen, die sich selbst eine Meinung gebildet und sich impfen haben lassen, mitteilen, zu welchem Schluss sie gekommen sind, hat das Gewicht", sagt er. Es solle nicht zu einer Polarisierung von Experten und Politikern auf der einen und Impfskeptikern auf der anderen Seite kommen.

VIP-Tickets für das Generali Open in Kitzbühel

Das sieht auch Oberösterreichs Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger so: "Es ist wichtig, die mediale Aufmerksamkeit nicht nur den Impfskeptikern zu überlassen. Es sollten sich auch jene zu Wort melden, die anderer Meinung sind – und nicht nur von Seiten der Politik." Aichinger verweist dazu auch auf die vom Roten Kreuz initiierte Solidaritäts-Aktion mit dem Gesundheitspersonal auf (Nähere Informationen auf roteskreuz.at) "Auch unsere Rotkreuz-Mitarbeiter sind ständig hohem Risiko ausgesetzt, wenn sie zum Beispiel mit Corona infizierte Personen transportieren müssen", sagt Aichinger. "Es ist demotivierend, wenn sie auch noch beschimpft werden."

Meinhard Lukas, Rektor der JKU, hält es für wichtig, "dass die Wissenschaft jetzt alles tut, um ihr erforschtes Wissen zum Thema Impfung so niederschwellig wie möglich an die Zivilbevölkerung weiterzugeben". Dies sei vor allem in jenen Reihen nötig, "in denen derzeit viele falsche Ansichten und Halbwahrheiten" kursieren.

Als Gegenbewegung zu den Demonstrationen aufzutreten, sei aber nicht Aufgabe der Wissenschaft, sondern der Zivilgesellschaft. Die Wissenschaft müsse "primär Fakten und Evidenz liefern. Denn daraus ergeben sich ja ohnehin wichtige Entscheidungen", sagt Lukas.