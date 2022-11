Gewaltfreie Erziehung bedeutet auch, Kinder nicht einzusperren

Sie befinden sich in der Obhut des Wiener Jugendamtes: jene beiden Mädchen, elf und 14 Jahre, die in einer sozialtherapeutischen WG der Stadt Wien untergebracht sind. Die zwei Minderjährigen wollten, wie berichtet, bei Rauschgiftdealern Ecstasy besorgen und sollen in einer Wohnung von einem 18-jährigen Iraker und einem 17-Jährigen mit Migrationshintergrund vergewaltigt worden sein.