Gewaltakt vor Ausmusterung: Soldat stach Kameraden Regenschirm ins Gesicht

Vor der offiziellen Ausmusterung der Wachtmeister kam es in Enns zu einem Gewaltakt in einem Lokal.

348 Unteroffiziere wurden am Freitag bei einem Festakt in Enns offiziell ausgemustert. Sie hatten ihre eineinhalbjährige Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, sollten ab sofort Verantwortung als Gruppenkommandanten übernehmen, oder neue Rekruten des Bundesheeres ausbilden. Einer von ihnen, ein 20-Jähriger aus Mattighofen (Bezirk Braunau), wurde noch am Abend festgenommen.

In der Nacht zuvor hatten Soldaten- der Großteil von ihnen war bereits vom Zugsführer zum Wachtmeister befördert worden- in einem Lokal in Enns auf ihre bevorstehende Ausmusterung angestoßen. Während der inoffiziellen Feierlichkeiten kam es immer wieder zu Sticheleien. Ein 20-Jähriger fiel mehrfach unangenehm auf, provozierte und beleidigte seine Kameraden. Als die Soldaten um 1.30 Uhr das Lokal verließen, sprach ein 33-jähriger Niederösterreicher aus dem Bezirk Mistelbach den jungen Mann auf seine Verhaltensweise an.

Daraufhin brannten bei dem 20-Jährigen jegliche Sicherungen durch. Er griff nach seinem Regenschirm und stach dem 33-Jährigen damit ins Gesicht. Die Spitze des Schirms rammte sich unter ein Auge des Soldaten.

Der 33-Jährige wurde zwar schwer verletzt, war aber noch ansprechbar. Er ließ sich von seinen Kameraden vorerst in die Kaserne zurückbringen. In den Morgenstunden verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Niederösterreichers rapide, ein Kamerad setzte schließlich die Rettungskette in Gang.

Während sich der 20-Jährige auf dem Ennser Stadtplatz offiziell ausmustern ließ, wurde der 33-Jährige mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Linzer Unfallkrankenhaus gebracht. Erst gegen Mittag wurde die Polizei verständigt, der 20-Jährige schließlich in die Inspektion nach Enns vorgeladen. Dort wurde er Freitagabend, gegen 20 Uhr, nach einer mündlichen Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Steyr festgenommen. Er hat die Aussage bislang verweigert.

Untersuchungshaft beantragt

Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit wegen absichtlich schwerer Körperverletzung. "Ein Antrag auf Untersuchungshaft wurde bereits gestellt" sagt Julia Rauscher von der Staatsanwaltschaft Steyr. Der 20-Jährige wird voraussichtlich Samstagnachmittag in die Justizanstalt Garsten überstellt.

Oberst Michael Bauer, Pressesprecher des Österreichischen Bundesheeres, betont gegenüber den OÖN, dass es sich um eine "rein private Veranstaltung" gehandelt habe. Die Soldaten seien nach offiziellem Dienstschluss in dem Ennser Lokal zusammengekommen.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

