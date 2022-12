Die Zahlen, die Michael Eichinger vom Bezirkspolizeikommando Vöcklabruck nannte, sind drastisch: 2011 gab es in seinem Bezirk 32 Betretungsverbote in einem Jahr, 2021 waren es 145. „Und für heuer ist wieder eine deutliche Steigerung zu erwarten“, so Eichinger, der über 200 Betretungsverbote für möglich hält.