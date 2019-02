Gewalt gegen Frauen: Podiumsdiskussion im OÖN-Forum

LINZ. Die Häufung von Gewalttaten gegen Frauen in den vergangenen Monaten schockierte Österreich.

Birgit Gerstorfer (SP) Bild: Volker Weihbold

Maßnahmen dagegen sind am Montag, 11. Februar, Thema einer hochkarätigen Diskussionsrunde im OÖN-Forum in den Linzer Promenaden-Galerien. "Wir müssen gemeinsam diese Gewalt an Frauen beenden – und rigoros gegen die Täter vorgehen, unabhängig davon, welcher Nationalität der Täter ist", sagt die für Gewaltschutzzentren und Frauenhäuser zuständige Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP), deren Ressort die Diskussion organisiert.

Neben Gerstorfer werden Dagmar Andree (Vorsitzende Linzer Frauenhaus), Christine Winkler-Kirchberger (Leiterin der oö. Kinder- und Jugendanwaltschaft), Erwin Fuchs (stv. Landespolizeidirektor), Adelheid Kastner (forensische Psychiaterin am Kepler-Uni-Klinikum) sowie Andrea Schuh (Geschäftsführerin Gewaltschutzzentrum OÖ) auf dem Podium vertreten sein.

Podiumsdiskussion "Was tun gegen Gewalt an Frauen?", 11. Februar, OÖN-Forum, Promenade 23, Beginn: 18.30 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung erbeten unter LR.Gerstorfer@ooe.gv.at oder Tel. 0732/ 7720-12041

