Gewalt an Schulen: Suspendierungen in Oberösterreich fast verdreifacht

Bei einer Rauferei zwischen zwei Schülern schreitet die Direktorin ein. Einer der beiden, ein elfjähriger Bub, bringt sie zu Sturz. Dabei wird die Schulleiterin so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden muss. Der Vorfall, der sich im vergangenen April an einer Neuen Mittelschule in Linz ereignet hat, erregte großes Aufsehen. Doch er ist längst kein Einzelfall: Insgesamt 501 Kinder und Jugendliche sind in diesem Schuljahr in Oberösterreich suspendiert worden. Das sind fast drei Mal so viele wie noch im Schuljahr 2016/17, wie die kürzlich veröffentlichten Zahlen aus dem Bildungsministerium zeigen.

Die Grafik zeigt den starken Anstieg der Schulausschlüsse in den vergangenen Jahren.

"Gefahr im Verzug" durch Schüler

Hintergrund ist eine parlamentarische Anfrage, die die FPÖ an Minister Martin Polaschek (VP) gestellt hat. Demnach stieg die Zahl der Suspendierungen auch bundesweit enorm, zuletzt waren es 1912. Das bedeutet: Jeder vierte Schulausschluss wurde 2022/23 in Oberösterreich ausgesprochen. Nur in Wien waren es mehr. Dort sind 814 – meist männliche – Schüler suspendiert worden.

Die Maßnahme wird dann ergriffen, wenn nach Ansicht der zuständigen Schulbehörde „Gefahr im Verzug“ besteht. Sind Kinder und Jugendliche in der Schule wiederholt gewalttätig, können sie bis zu vier Wochen vom Unterricht ausgeschlossen werden. Die enorme Zunahme in den vergangenen Jahren hat laut Experten unterschiedliche Ursachen. Gewalt an Schulen sei zwar nach wie vor ein Minderheitenphänomen, aber ein wachsendes. „Auseinandersetzungen in der Schule gab es früher auch, aber jetzt gibt es keine Grenzen mehr“, sagt der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger.

"Frustrationstoleranz merklich gesunken"

Als Beispiel nannte er einen aktuellen Fall in Wien, wo ein Mädchen auf dem Schulklo seine Mitschülerin mit einem Stanleymesser schwer verletzt hat. Auch der Einfluss von sozialen Medien spielt laut Kimberger mit. Durch die intensive Nutzung könnten manche Jugendliche nicht mehr zwischen Fiktion und Wirklichkeit unterscheiden. Für Oberösterreichs Bildungsdirektor Alfred Klampfer sind die vermehrten Suspendierungen auch auf die „Belastungen durch die Corona-Pandemie“ zurückzuführen. Zudem sei die Frustrationstoleranz der Schüler merklich gesunken.

Schulen sind sensibler geworden

Zugenommen hätten aber nicht nur die Gewaltexzesse, sondern auch die Sensibilität. Deshalb würden die Vorfälle schneller geahndet, sagt der leitende Wiener Schulpsychologe Jürgen Bell. Er betont: „Die Zunahme der Suspendierungen ist nicht gleichzusetzen mit einer Zunahme an Gewaltvorfällen.“ Ein Schulausschluss sei eine Sofortmaßnahme, um das Umfeld zu schützen, sagt Lehrervertreter Kimberger. „Meistens ist davor schon einiges vorgefallen.“ Das traf auch auf den Linzer Schüler zu, der die Direktorin zu Sturz gebracht hatte. Der elfjährige Bulgare war laut Bildungsdirektion zum wiederholten Male suspendiert worden.

Psychologische Hilfe

Für solche Fälle bräuchte es neben dem vorhandenen Präventionsangebot durch Schulpsychologen auch außerhalb der Schule professionelle Hilfe. „Da stecken ja immer Schicksale dahinter“, sagt Kimberger, der sich für sogenannte „Timeout-Klassen“ ausspricht. Dort sollten Schüler, die in der Klassengemeinschaft keinen Platz mehr haben, separat unterstützt werden. Details zu den Forderungen der Lehrervertreter lesen Sie hier.

