Wegen Corona: Gesundheitspersonal geht heute auf die Straße

“Nur Klatschen hilft uns nicht.“ „Wir krempeln die Ärmel hoch, Du auch?“ Mit Botschaften wie diesen auf Plakaten werden Ärzte, Pflegepersonal, Mitarbeiter aus der Verwaltung und der Reinigung, also alle Mitarbeiter der Spitäler für ein paar Minuten vor die jeweiligen Krankenhäuser treten, um auf die aktuell extrem belastende Situation, speziell in den Intensivstationen, aufmerksam zu machen. Es geht angesichts der stark steigenden Infektionszahlen darum, die Impfquote zu steigern. Mit dem Aktionstag will die Ärztekammer jene Menschen überzeugen, die noch immer nicht ihren Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Form einer Impfung geleistet haben, heißt es. Denn viele Krankenhausaufenthalte ließen sich durch eine Impfung vermeiden.

Die Botschaft: Wenn es kein Umdenken gibt, dann droht ein dritter Winter in Folge, in dem alle Bereiche des Gesundheitssystems eine massive Mehrarbeiten leisten müssen. „Weil das Gesundheitspersonal ohnehin bereits sehr stark eingespannt war und ist, muss endlich für die nötige Entlastung gesorgt werden. Daher bitten wir als Ärzteschaft die Menschen, sich impfen zu lassen“, so Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser.

Der Aktionstag beginnt um 10 Uhr in Gmunden und endet um 13.30 Uhr in Kirchdorf. Wir berichten aktuell.