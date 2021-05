Gesuchter versuchte der Polizei zu entkommen

Eine Streifenbesatzung wurde Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, in der Franckstraße auf einen Pkw aufmerksam, an dessen Steuer ein 20-jähriger russischer Staatsbürger saß. Gegen den Mann bestand ein Festnahmeauftrag des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl. Am Beifahrersitz saß ein zweiter Mann. Die Polizisten hielten das Fahrzeug an. Beide Insassen sprangen jedoch sofort aus dem Fahrzeug und liefen entlang der Franckstraße Richtung stadteinwärts davon.

Eine zweite Streife konnte den Gesuchten nach etwa 400 Metern festnehmen. Der Mann hatte zuvor seinen grauen Pullover weggeschmissen, um nicht erkannt zu werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten die E-Card eines Bekannten des 20-Jährigen, die er ebenfalls zur Verschleierung seiner Identität bei sich hatte. Zudem hatte er eine Tablette Ecstasy eingesteckt. Die Polizisten bemerkten eindeutige Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung, schreibt die Polizei in einer Aussendung. Nachdem er Alkohol- und Harntest sowie die Vorführung zu einem Amtsarzt verweigerte, wurde der Festgenommene zur Fremdenpolizei nach Wels gebracht. Vom Beifahrer fehlt jede Spur.