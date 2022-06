Gesuchter Straftäter versteckte sich in Montagegrube

Die Zielfahnder des Landeskriminalamtes waren ihm seit Dezember 2021 auf der Spur: Ein 33-jähriger Linzer, der wegen Betrugs und wegen des Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen werden sollte, konnte immer wieder entkommen.

Mit PS-starkem Auto geflüchtet

So flüchtete der Beschuldigte in der Vergangenheit mehrmals mit einem PS-starken Auto vor der Polizei. Bei einer versuchten Anhaltung hätte er beinahe die Beamten angefahren. Sie konnten sich damals in letzter Sekunde mit einem Sprung zur Seite retten.

Der 33-Jährige wechselte ständig seine Aufenthaltsorte und tauchte im Jänner 2022 in Rumänien unter. Anfang Mai 2022 kehrte er nach Österreich zurück. Im Rahmen umfangreicher Zielfahndungsmaßnahmen konnte daraufhin sein Unterschlupf ausgeforscht werden.

Großeinsatz im Bezirk Amstetten

Der Zugriff erfolgte am Freitag. Gegen Mittag wurde der Gesuchte in Ennsdorf im Bezirk Amstetten lokalisiert. Als er die Polizisten sah, flüchtete er in ein Werkstättengebäude und versperrte dieses von Innen. Die Tür wurde von der Exekutive gewaltsam geöffnet. Doch von dem Mann fehlte vorerst jede Spur.

Mit Unterstützung von weiteren Polizeistreifen, Polizisten der Schnellen Interventionsgruppe Niederösterreich und Polizeidiensthundeinspektion Linz konnte der Linzer in einer zugedeckten Montagegrube versteckt aufgestöbert und anschließend festgenommen werden. Er wurde über Anordnung der zuständigen Richterin in die Justizanstalt Linz eingeliefert, teilte die Polizei am Abend mit.

Lokalisierung: Der Linzer wurde in Ennsdorf im Bezirk Amstetten direkt an der Grenze zu Oberösterreich gefasst