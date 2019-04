Gesucht: Blonder, fahrerflüchtiger Mann

ANSFELDEN. Fahrerflucht hat am Donnerstagabend ein Pkw-Lenker in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) begangen, nachdem er einem vor ihm verkehrsbedingt angehaltenen Auto aufgefahren ist. Als die beiden Fahrer ihre Daten austauschen wollten, brauste der Unfalllenker davon.

Es war gegen 18:45 Uhr, als eine 56-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land mit ihrem Pkw auf der Traunufer-Landesstraße L563 aus Richtung Ansfelden kommend in westliche Richtung fuhr. Als sie vor einem Kreisverkehr anhalten musste, fuhr ein bisher unbekannter Pkw-Lenker ihrem Fahrzeug von hinten auf.

Beide Beteiligten stiegen sofort nach dem Unfall aus und vereinbarten zum Datenaustausch zu einer Firma zuzufahren, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern. Der unbekannte Fahrzeuglenker bog daraufhin aber im Kreisverkehr ab und fuhr auf der B 139 in Richtung Traun bzw. Pasching davon. Am Auto der 56-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden, sie begab sich auch in ärztliche Behandlung.

Beschreibung des Flüchtigen

Nun sucht die Polizei nach dem flüchtigen Lenker, der vermutlich mit einem Pkw der Marke Range Rover, dunkel lackiert mit LL-Kennzeichen unterwegs war. Der Lenker wird wie folgt beschrieben:

Der etwa 40 bis 45 Jahre alte Mann mit mittlerer Statur ist rund 1,85 Meter groß, blonde gewellte Haare, sprach österreichischen Dialekt. Zeugen des Unfalles werde ersucht sich bei der Polizei in Pasching unter der Telefonnummer 0 59 133 / 4141 zu melden.

