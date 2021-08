Gespräche, Geräte, Gurkerl, Genuss: Oberösterreichs 4-G-Plan in Tschechien

Kaum eine Abkürzung wurde in den vergangenen Monaten so strapaziert wie "3-G". Getestet, geimpft oder genesen ist zwar auch Pflicht für den Eintritt zur Agrarmesse in Budweis. Aber Corona war nicht der Hauptgrund für die Reise einer Delegation dorthin mit Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger (VP) an der Spitze.