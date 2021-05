Das Startsignal für das illegale Straßenrennen auf der B1 in Wels am Sonntagnachmittag gab eine Ampel. Von der Kreuzung aus lieferten sich zwei Autofahrer ein wahnwitziges Beschleunigungsduell. Der "Gewinner" war ein 39 Jahre alter Kroate, der im Ortsgebiet 118 km/h erreichte, während sein 18-jähriger Kontrahent aus Amstetten "nur" 102 km/h schaffte. Kaum ein Wochenende vergeht, an dem sich die "Need for Speed"-Szene nicht ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei liefert.