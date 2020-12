Gesetzesnovelle soll Bau von Pools und Gartenhütten erleichtern

Nach der Reformierung der oberösterreichischen Raumordnung, die kürzlich im Landtag beschlossen wurde, soll nun auch das Baurecht novelliert werden. Der dafür zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) sprach gestern von der "größten Novelle seit 20 Jahren".

Ziel sei, die Rechtssicherheit zu erhöhen, mehr Deregulierung und die Beschleunigung der Verfahren zu erreichen. Haimbuchner plant, dass beispielsweise in Baulandgebieten der Bau von Gartenhütten, die maximal 15 Quadratmeter groß sein sollen, künftig nicht mehr anzeigepflichtig ist. Dies soll ebenso für bis zu 50 Quadratmeter große Swimmingpools gelten. Dadurch werde der Verwaltungsaufwand reduziert und Bürger sparten sich 30 Euro an Verfahrenskosten, sagte Haimbuchner.

Zudem sollen neue Regeln das Problem "Schwarzbauten" entschärfen und die Bürgermeister vor Amtsmissbrauchsverfahren "schützen". Haimbuchner nannte als Beispiel eine ältere Dame, die seit vielen Jahren in ihrem Haus wohne. Plötzlich bekommt sie Post vom Anwalt der neuen Nachbarn. Darin wird gerügt, dass der vor Jahren ohne Genehmigung zugebaute Wintergarten zu nah an der Grundstücksgrenze stehe und der gesetzlich erforderliche Drei-Meter-Abstand nicht eingehalten werde.

"Der Bürgermeister würde einen Amtsmissbrauch begehen, würde er keinen Abrissbescheid erlassen", sagt Haimbuchner. Ein Abriss würde aber auch tragende Mauern betreffen, die Folgen wären für die Bewohnerin existenzbedrohend. Anstelle einer derart drastischen Maßnahme sollen solche Mängel künftig "rechtlich sanierbar" sein: wenn die umstrittene Bauabweichung schon seit 40 Jahren besteht und bisher noch nie beanstandet wurde. Und: für das Gebäude grundsätzlich eine Bewilligung vorliegt, also nicht völlig konsenslos errichtet wurde. Es sei in den vergangenen Jahren zum Trend geworden, Nachbarschaftsstreitigkeiten über das Verwaltungs- und Strafrecht auszutragen, sagte Haimbuchner. "Es sollen durch solche Boshaftigkeiten nicht Leute in den Ruin getrieben werden."

Mit der Novelle solle auch der "digitale Bauakt" schrittweise eingeführt werden. Auch bei der nachträglichen Wärmedämmung von Gebäuden soll es Erleichterungen geben.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Manfred Haimbuchner Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at