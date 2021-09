Am 26. September werden in Oberösterreichs 438 Gemeinden die Bürgermeister und Gemeinderäte neu gewählt. Mancherorts geht es ganz knapp her, andernorts liefert die Kandidatenkonstellation außergewöhnliche Geschichten. Die OÖN erzählen diese Geschichten. Teil 5: St. Georgen/Walde