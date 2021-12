Geschenktipps für Weihnachten

Sigrid Brandstätter, stv. Ressortleiterin Wirtschaft

1| Der Zirbler: Selbst in gut gelüfteten Räumen ist die Luft im Winter oft trocken. Statt eines technischen Geräts lieber unbehandeltes Zirbenholz. Das Prinzip ist einfach: (Destilliertes) Wasser einfüllen, das Holz wird durchfeuchtet und gibt Feuchtigkeit und den typischen Holzduft ab. Norbert Haberl aus Nußdorf am Attersee verkauft auch im Onlineshop, "dakloane" um 336 Euro, werkeausholz.at

Der "zirbler" funktioniert nur mit Wasser und braucht keinen Strom. Bild: Werk

2| Mein Klassiker: In einen gut gesalzenen Strudelteig (lt. Grundrezept) großzügig Pizzagewürz einarbeiten. Durch die Nudelmaschine lassen – mehrfach bis zur feinsten Einstellung. Quadrate ausradeln, mit geschlagenem Ei bestreichen, mit Leinsamen, Sesam oder grobem Salz bestreuen, acht Minuten bei 170 Grad backen und in Sackerl füllen. Reichlich Zeit und viele Hände für ein 250-g-Geschenk einplanen.

Markus Staudinger, Ressortleiter Regionales

3| Fallschirm-Tandemsprung: Mit jedem Lockdown steigt der Erlebnishunger: Adrenalinkick verspricht ein Fallschirmtandemsprung – ein Geschenk, um Lockdown-Lethargie loszuwerden. Witterungsbedingt allerdings erst ab April einzulösen – hoffen wir, dass wir da nicht schon Lockdown Nummer fünf abschütteln müssen.

4| Langlauf-Kurs: Im Winter etwas Neues ausprobieren: Ski-Langlaufen macht Spaß, ist allerdings nicht ganz so einfach, wie es aussieht. Um sich effizient fortzubewegen, will es von Anfang an gut gelernt sein. Skilanglauf-Kurse (mit Skiverleih) gibt es unter anderem in Schöneben (Böhmerwald) oder in Ramsau am Dachstein – am besten mit Hotelaufenthalt als romantisches Winterwochenende buchen.

Dietmar Mascher, Ressortleiter Wirtschaft

5| Rebstockadoption mit Dividende: Der 24. Dezember ist ein Geburtstags- und Familienfest. Da darf auch eine Adoption nicht fehlen. Im Rahmen eines Crowdfarming-Projekts bietet Hans Polczer, burgenländischer Winzer mit oberösterreichischer Verwurzelung, an, einen Rebstock zu adoptieren. Funktioniert um 90,55 Euro pro Jahr. Als Dividende gibt es sechs Flaschen Rotwein und die Gewissheit, dass bei jedem Achterl alles in der Familie bleibt.

Bild: rokl

6| George Harrisons beste LP: Mit „All Things Must Pass“ hat George Harrison bewiesen, dass er John Lennon und Paul McCartney an Genialität um nichts nachstand. Zum 50. Geburtstag dieser Platte legt seine Familie das Meisterwerk neu auf und nimmt für den Nachlass etwas ein. Ich empfehle die Vinyl-Edition mit drei LPs und einer Menge Zusatzmaterial (gesehen um 69,51 Euro).

Gerhild Niedoba, Ressort Regionales

7| Personalisiertes Kreuzworträtsel: Wenn es draußen stürmt und schneit, ist ein anspruchsvoller Zeitvertreib Gold wert. Warum also nicht einen besonderen Rätselspaß verschenken? Unter geschenkrätsel.de können Kreuzworträtsel mit eigenen, persönlichen Fragen sowie einer geheimen Rätsellösung selbst konfiguriert werden. Erhältlich sind diese fertig gedruckt oder als PDF zum Selberdrucken (Last-Minute-Geschenk!).

8| Rodelspaß: Eine Rodelpartie ist mehr als nur Bewegung an der frischen Luft: Mit Familie und/oder Freunden sowie mit einer Gasser-Rodel aus Tirol wird der Volkssport – unabhängig davon, ob gerade die Sonne oder der Vollmond scheint – zum reinsten Vergnügen (gasserrodel.at).

Günther Mayrhofer, stv. Ressortleiter Sport

9| Fahrtechniktraining: Die Grenzen der Physik erfahren: Ein Fahrtechniktraining gibt Einblick, was in der Formel 1 und im Rallye-Sport geleistet wird – und schärft vor allem die Sinne für die eigene Sicherheit im Straßenverkehr.

Autos sicher testen im Fahrtechnikzentrum Bild: ÖAMTC

10| Pulsuhr: Am 23. Oktober 2022 findet der 20. Linz-Donau-Marathon statt – höchste Zeit, sich mittels Pulsuhr auf das Lauf-Event des Jahres vorzubereiten.

Bernhard Lichtenberger, Ressortleiter Magazin & Reise

11| Sag amoi: „Es wird scho ebbs gleckád“ (Es wird schon gut gehen), wenn ich kurz vorm Fastweihnachttag (Heiliger Abend) noch immer loamlackát (träge) sinniere, was zu schenken sei. Aber ich muss mich nicht rántn (sorgen), weil stántápedá (sofort) fällt mir ein guating (ziemlich) grandioses Buch ein: „Manfred Wolf: ‚Sag amoi. Das etwas andere Mundartwörterbuch für Oberösterreich’, OÖN-Edition by Trauner, 112 Seiten, 17,90 Euro

12| Brot oder Bunkl: „Das neue Brot, das mit dir spricht“, nennt Martina Ott aus Prambachkirchen ihre triebmittelfreien Brotbackmischungen im Glas (ab 8,50 Euro): unten Dinkel- oder Buchweizenmehl, oben – nach Wahl – Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Melisse, Rosenblüten, Hanfnüsschen etc., alles bio, regional und mit Zetterl, wie daraus Brot oder Bunkl wird. hofroas-kroas.at

Peter Grubmüller, Ressortleiter Kultur und Medien

13| Wahlabo des Landestheaters: Fünfmal zu zweit oder zehnmal alleine zu Landestheater-Vorstellungen aller Sparten mit dem Wahlabo des Landestheaters (ab 188 Euro). Nach dem Lockdown wird’s Zeit für reale Live-Begegnungen mit Kultur. Alle Abo-Angebote unter landestheater-linz.at

14| Würfelnd durchs Salzkammergut: Seit 85 Jahren gibt’s das Brettspiel DKT („Das kaufmännische Talent“). Sie wissen schon: würfeln, Grundstücke kaufen, Häuser bauen, Miete zahlen oder ab in den Arrest. In der Salzkammergut-Edition spielen Sie um Ischler Kaiservilla, Wildpark Grünau oder Seeschloss Ort in Gmunden. Unterhaltsamer hat es Sie noch nicht durch das Salzkammergut gewürfelt (30 Euro).

Klaus Buttinger, Ressort Magazin & Reise

15| Lizenzen und Fliegen fürs Ohr: Tipps vom Hobbyfischer: ER freut sich über Gutscheine für Angellizenzen (hejfish.com). Die lassen sich selbst ausdrucken. SIE freut sich (vielleicht) über selbst gebundene Ohrringe im Stile bunter Lachsfliegen.

16| Herren- und Frauenhandtaschen: Für IHN eine klassische Herrenhandtasche (erlesene Biere vom Fachhändler im 6er-Träger). Für SIE dasselbe auf Schampusbasis. Ansonsten bleibt der Dealer für Schmuck und Geschmeide die sicherste Bank.

Barbara Rohrhofer, Ressortleiterin Leben&Gesundheit

17| Zungentrommel: Dieses relativ neue Musikinstrument sieht ein wenig aus wie ein Mini-Ufo – die Klänge, die es erzeugt, entführen in andere Sphären. Das Gute dran: Man braucht nicht wahnsinnig musikalisch zu sein, um seine eigene „Klangtherapie“ zu entwickeln. Für jedes Alter geeignet. Erhältlich ab 24 Euro.

18| „Generation Z“: Mit „Generation Z“ sind um die Jahrtausendwende geborene junge Erwachsene gemeint. Für all jene eignet sich das gleichnamige Buch von Valentina Vapaux, das sich mit dem Leben in der Online-Welt auseinandersetzt. („Generation Z“, Gräfe und Unzer-Verlag, 14,99 Euro)

Roswitha Fitzinger, Ressort Magazin & Reise

19| Uhrzeit in Worten: Ein übervolles Schaufenster, doch die Augen bleiben an der Uhr haften: keine Ziffern, keine Zeiger, sondern „Es ist ... halb acht“ in leuchtenden Buchstaben. Die in Schwäbisch Gmünd handgefertigten Uhren von „Qlocktwo“ beherrschen mehr als 20 Sprachen (auch Dialekt), es gibt sie in fünf Größen (auch als Armbanduhr) und diversen Materialien. Sie sind immer quadratisch und bestechen durch ihr zeitloses Design. Edler kann man die Zeit nicht

ablesen.