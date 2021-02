Geschenkannahme, Amtsmissbrauch? Chefinspektor wurde suspendiert

Die Anschuldigungen wiegen schwer. Wie berichtet, wird ein Linzer Verkehrspolizist verdächtigt, gegen die Annahme teurer Geschenke Freundschaftsdienste für den ehemaligen Manager des Linzer Eishockeyklubs EHC Black Wings, Christian Perthaler, erledigt zu haben.

Konkret soll der Beamte mehrere VIP-Saisonticket bekommen haben. Laut der Preisliste des Ticketshops der Black Wings kostet eine solche Karte mehr als 4000 Euro. Im Gegenzug für dieses großzügige Geschenk soll der Polizist unter anderem Einsprüche gegen Verkehrsstrafen verfasst haben. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Noch ist unklar, ob die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Wien ein Ermittlungsverfahren gegen den Beamten oder Perthaler einleiten wird. Die Staatsanwaltschaft Linz hatte das Verfahren Anfang Februar an die Kollegen in Wien abgetreten.

Vizepräsident verfasste Anzeige

"Der Akt ist bei uns eingelangt. Es geht darin um zwei Beschuldigte. Wir prüfen nun, ob ein ausreichender Anfangsverdacht gegeben ist, um ein Ermittlungsverfahren einzuleiten", sagte gestern eine Behördensprecherin. Eingebracht hat die Anzeige gegen den Beamten die Kanzlei des Linzer Anwalts Peter Schöppl, der als Vizepräsident der Black Wings fungiert.

Beruflich haben die Anschuldigungen für den Verkehrspolizisten jedenfalls bereits jetzt schwerwiegende Konsequenzen. Nachdem er Anfang Februar zuerst in den Innendienst versetzt worden war und somit laut Landespolizeidirektion "keine Kontakte zu Vereinen, Organisationen oder Firmen" mehr pflegen durfte, ist der Beamte nun vom Dienst suspendiert worden, bestätigte gestern die Landespolizeidirektion. Außerdem wurde ein Disziplinarverfahren gegen den Chefinspektor eingeleitet. "Dieses Verfahren ist allerdings bis zum Abschluss der strafrechtlichen Erhebungen ruhend gestellt", sagt David Furtner, Sprecher der Landespolizeidirektion. Bisher sei das Verhalten des betroffenen Beamten stets "vorbildlich und tadellos" gewesen.

