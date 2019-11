Geschäftsfrau in Braunau von drei Maskierten überfallen

Die drei Männer waren mit Messern bewaffnet und mit Sturmhauben maskiert, als sie um 18 Uhr das Geschäft in Braunau betraten. Mit ihren Messern bedrohten sie die 53-jährige Besitzerin und forderten Geld aus der Kasse, das ihnen die Frau auch überließ.

Doch scheinbar hatten die Täter damit noch nicht genug. Einer der Männer zerrte die 53-Jährige mit Gewalt in das Büro, vermutlich, um noch an mehr Bargeld zu kommen. Das Opfer wehrte sich, trat mit den Füßen in Richtung des Mannes. Doch erst als das Handy der Frau läutete, ließ der Täter von ihr ab und alle drei Männer flüchteten aus dem Asia-Shop. Die 53-Jährige ist bei dem Überfall leicht verletzt worden und musste im Krankenhaus Braunau ambulant behandelt werden. Die Polizei bitte Zeugen, sich unter der Telefonnummer 059133/4200 zu melden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.