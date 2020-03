Gesangskapelle Hermann dankt Helfern

„Alles Tango“. Der Titel ihres neuen Anfang März erschienenen Albums war mit Bedacht gewählt. „Alles Walzer ist die Aufforderung bei einem Ball, jetzt doch endlich zu feiern“, sagt Bernhard Höchtel, einer der fünf Oberösterreicher in der Gesangsformation, die in Wien ihr Zuhause hat. Der Tango steht in Argentinien für die Leidenschaft. Diese Verbindung von Feiern und Leidenschaft sieht Höchtler auch in der Gesangskapelle Hermann „ganz natürlich vorhanden“. Die Vieldeutigkeit des Begriffes „Alles Tango“ war zwar anfangs noch ein Diskussionsthema in der Band, zu der auch ein Niederösterreicher gehört, doch irgendwann waren sich alle einig: Der Titel passt.

In ihren Dialekt-Liedern haben die Stimm-Akrobaten viel Sinn für Humor, die Satire und die Persiflage. Alles Dinge, die man in Krisenzeiten gut brauchen kann.

Die Pop-Lastigkeit ihres neuen Albums, das Fans der ersten Stunde nicht nur goutiert haben, sollte als neuer Abschnitt ihrer musikalischen Reise verstanden werden. So war es konzipiert.

Nun sitzen Höchtel und seine Kapellen-Kollegen Simon Gramberger, Simon Scharinger, Stephan Wohlmuth, Joachim Rigler und Robert Pockfuß zu Hause, statt auf den Bühnen Österreichs und müssen zur Kenntnis nehmen, dass es in der nächsten Zeit nicht ums Feiern, sondern ums Leben geht.

„Nachdem wir unser Publikum gerade nicht mit Konzerten beglücken können, haben wir ein Video zum neuen Song ‚Leistungsträger‘ aufgenommen“, schreiben die Musiker aus ihren jeweiligen Home-Offices. Zum Video schicken sie einen großen Dank an alle, „die momentan Unglaubliches leisten, um unsere Gesellschaft in Gang zu halten“.

„Wir sind alle Leistungsträger, daher: Bleibt gesund und helft denen, die Unterstützung brauchen“, schreibt die Band mit „distanzierten Grüßen“.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at