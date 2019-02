Gerichtlich Gesuchter tappte bei Verkehrskontrolle in die Falle

ST. GEORGEN/GUSEN. Eine Verkehrskontrolle in St. Georgen/Gusen wurden einem Straftäter am Donnerstag zum Verhängnis: Als die Polizisten einen Lenker anhielten, weil er zu schnell fuhr, stellen sie fest, dass der 26-jährige Beifahrer gerichtlich gesucht wurde. Er flüchtete, konnte aber gestellt werden.

Verkehrskontrolle wurde zum Verhängnis Bild: Weihbold

Da staunten die Polizisten nicht schlecht: Als sie am Donnerstag gegen 15 Uhr bei einer Verkehrskontrolle auf der Pleschinger Straße in St. Georgen/Gusen (Bezirk Perg) einen Lenker, der zu schnell fuhr, anhielten, bemerkten sie, dass nach dem 26-jährigen Beifahrer per Festnahmeanordnung des Landesgerichtes gefahndet wurde. Der Mann aus dem Bezirk Perg sprang aus dem Wagen und flüchtete. Die Beamten waren jedoch schneller. Sie holten ihn ein und brachten ihn zu Boden.

Der Mann wehrte sich aber weiter so stark gegen die Festnahme, dass die Polizisten einen Pfefferspray einsetzen mussten. Er wurde schließlich überwältigt und in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Der Lenker, ein Bekannter, wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema