Gericht verbietet Bau von Feuerwehrhaus in Grünzug

Denn das bisherige Gebäude könne nicht mehr erweitert werden, wie es heißt. Geplant war, ein Stück Grünland umzuwidmen und darauf das neue Zeughaus zu errichten. Doch aus dem Vorhaben wird nichts. Das Landesverwaltungsgericht hat eine Beschwerde der Gemeinde verworfen. Beabsichtigt war, einen Teil des dortigen Grünlands in Bauland umzuwidmen, und zwar in die Kategorie Bauland-Sonderwidmung "SO Feuerwehr". Es liege bei dem Projekt "eindeutiger Widerspruch zu den Raumordnungszielen" vor, heißt es