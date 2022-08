Gerald Auinger und der Traunstein: Seit 20 Jahren unzertrennlich

Rechtswissenschaften wollte Gerald Auinger studieren. In Wien, wo die Fernsicht auch an klaren Tagen oft nur bis zum nächsten Häuserblock reicht. Als er nach einem Semester wieder zurück an den Traunsee kam, hatten sich die Zukunftspläne stark verändert. "Ich will Hüttenwirt werden", sagte er damals zu seiner Mutter. "Da musst du aber schon vorher was lernen", antwortete sie.