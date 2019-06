Geplante Linzer Ostumfahrung "dauert nicht zehn Jahre, sondern Jahrzehnte"

Um 800 Millionen Euro könnte bereits bis zum Jahr 2030 am östlichen Stadtrand von Linz eine weitere Autobahn – die Linzer Ostumfahrung – entstehen. Sie soll zur Entlastung des innerstädtischen Verkehrs die A7 im Norden mit der Westautobahn in Linz-Ebelsberg verbinden. Wie berichtet, präsentierten gestern Infrastruktur-Landesrat Günter Steinkellner (FP) und Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner (VP) ihre Verkehrspläne bis zum Jahr 2030. Denn in elf Jahren sei mit einem Plus von 74.000 weiteren Fahrten durch Linz pro Tag zu rechnen.

Am kommenden Montag will die Landesregierung die Trasse für die Ostumfahrung per Beschluss im Raumordnungsprogramm fixieren. Nun liegt der Ball beim Bund. Denn nach den Gesetzesvorschriften muss das Land Oberösterreich als "Initiator" beim Verkehrsministerium einen Antrag zur Veränderung des hochrangigen Straßennetzes einbringen.

Das Ministerium muss dann eine verpflichtende "Strategische Verkehrsprüfung" (S-PV) durchführen und den "grundsätzlichen Bedarf" und auch den Straßenverlauf prüfen. "Wir erwarten den Antrag aus Oberösterreich in den kommenden Tagen", sagt Elisabeth Hechenleitner, die Sprecherin des Verkehrsministeriums. Erfahrungsgemäß dauere so ein Prozedere ein bis zwei Jahre. Und erst nach dieser Prüfung könne die eigentliche Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt werden, sagt die Sprecherin. Auch gebe es zwischen dem Land und dem Bund noch keine Vereinbarungen über einen Finanzierungsschlüssel, sagt Hechenleitner.

Steyregg will Einhausungen

Dass die neue Osttangente schon 2030 befahrbar sein könnte, hält Hans Würzburger, der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde Steyregg, nur für eine "theoretische" Überlegung. "Nicht zehn Jahre, sondern Jahrzehnte sind ein realistischer Zeitraum für dieses Projekt", so der Steyregger Ortschef im OÖN-Gespräch. "Dass ich kein Freund dieser Trasse bin, ist bekannt." Steyregg werde aber nun auf den Lärmschutz pochen: "2000 Anrainer wären betroffen. Eine ausreichende Einhausung bis in die Au hinein ist für uns ein Muss."

Kritik an der geplanten Osttangente übt auch Landesrat Rudi Anschober von den Grünen: "Neuerlich 800 Millionen Euro für das nächste hochrangige Straßennetz zu finanzieren, ist unvereinbar mit dem Klimaschutz." Mit dem Geld könnten "große Fortschritte" für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs gemacht werden.

Auch Tschechien baut Autobahn

Anschobers Parteikollege Severin Mayr bezeichnet die Autobahn-Pläne "in Zeiten der Klimakrise als völligen Irrwitz". Die Kritik der Grünen wollte gestern der freiheitliche Verkehrssprecher Peter Handlos so nicht stehen lassen: In Tschechien sei ein durchgängiges Autobahnnetz von Norden nach Süden im Entstehen. "Eine tatsächliche Mehrbelastung zum Nachteil der Linzer und des Klimas entsteht dann, wenn keine Umfahrungsalternative zur A7 Stadtautobahn gebaut wird", konterte Handlos.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at